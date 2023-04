Nächtliche Lärmbelästigung möglich Reinigungsarbeiten in mehreren Potsdamer Hauptstraßen

In der Zeit vom 24. April bis 26. Mai führt die Netzgesellschaft Potsdam (NGP) eine Reinigung der Straßenabläufe in mehreren Hauptstraßen und an großen Kreuzungen in der Landeshauptstadt durch. Wie die NGP mitteilte, erfolgen die Arbeiten nachts. „Es handelt sich um stark befahrene Straßen, wodurch die Arbeiten am Tage schwierig oder unmöglich wären“, heißt es in der Mitteilung. Außerdem würde eine Reinigung am Tag den Verkehr behindern. Das Landesumweltamt habe die Nachtarbeit genehmigt.

Zehn Minuten pro Ablauf

Die Reinigung dauert den Angaben zufolge nicht mehr als zehn Minuten pro Straßenablauf. Während der Arbeiten könne es zu Lärmbelästigung für die Anwohner kommen. Diese werden vom 24. bis 28. April, vom 8. bis 12. Mai und vom 22. bis 26. Mai jeweils zwischen 22 Uhr und 6 Uhr durchgeführt.

Betroffen sind die Rudolf-Breitscheid-Straße und die Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg, die Straßen Am Neuen Garten und die Alleestraße, der Reiterweg, die Kurfürstenstraße, die Hegelallee, die Geschwister-Scholl-Straße, die Zeppelinstraße, die Berliner Straße, die Auf- und Abfahrten der Nutheschnellstraße, die Hans-Thoma-Straße, die Behlertstraße, die Schopenhauerstraße sowie die Friedrich-Ebert-Straße auf der Höhe des Platzes der Einheit.