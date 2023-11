Narren in Potsdam Faschingsstart mit Schlüsselübergabe in Groß Glienicke

Am 11. November um 11.11 Uhr beginnt traditionell der Karneval. Anders als sonst übergibt der Oberbürgermeister zum Start in die fünfte Jahreszeit in diesem Jahr nicht symbolisch vor dem Rathaus den Schlüssel an die Karnevalisten. „Da ist um die Zeit am Samstag ja niemand“, heißt es in der Einladung der Karnevalsvereine. Stattdessen planen der Potsdamer Karneval Club (PKC), der Karnevalsverein Narrenschiff und der Carneval Club Rot-Weiß Groß Glienicke eine Schlüsselübergabe in der Aula der Grundschule Hanna von Pestalozza-Grundschule in Groß Glienicke. Den Schlüssel übergibt in diesem Jahr Dieter Jetschmanegg, Dezernent für Zentrale Verwaltung, da das Stadtoberhaupt Mike Schubert (SPD) verhindert ist.

Am Abend steigt die alljährliche Faschingsparty des LKC im Lindenpark. Das Motto der Feier ist Musical. Geplant ist eine komödiantische „ganz eigene Interpretation eines Starligth-Express Musicals“, ist auf der Homepage des Lindenparks zu lesen. Ein DJ legt auf, auf der Bühne sollen Showeinlagen dargeboten werden und die kostümierten Gäste können tanzen. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro.

Eine Karnevalsparty soll auch im Club Bergwerk in der Hegelallee 5 stattfinden. Ebenfalls ab 20 Uhr werden Karneval- und Partyhits zum Tanzen und Schunkeln gespielt. Wer im Kostüm kommt, erhält freien Eintritt, sonst kostet dieser zehn Euro.