„Nazi Nein“ Warum der Potsdamer Timo Füchsel auch ohne Demo protestiert

Als am Sonntag Zehntausende vor dem Bundestag in Berlin gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstrierten, stand der Potsdamer Timo Füchsel mit einer Bekannten und zwei „Nazi Nein“-Plakaten auf dem Alten Markt. Der 48-Jährige fragte sich: Warum nach Berlin fahren und einer von Vielen sein, wenn er doch auch in seiner Heimatstadt ein Zeichen setzen kann? Am Sonntag zuvor, als erstmals nach den Enthüllungen der Abschiebepläne Menschen in Potsdam und Berlin auf die Straße gingen, stand er als einer von 10.000 bereits hier. Nun waren sie zu zweit.