Neue Debatte zur Potsdamer Mitte Die Andere will „Mercure“-Erhalt festschreiben

Kurz vor der Kommunalwahl beginnt die Fraktion Die Andere mit einer neuen Debatte über den dauerhaften Erhalt des „Mercure“-Hotels an der Langen Brücke. Der Abriss des 17-Geschossers soll als Sanierungsziel in der Potsdamer Mitte aufgegeben werden, fordert die linksalternative Fraktion in einem Antrag, der am 15. Mai bei der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Wahl am 9. Juni behandelt werden soll.

Es geht um eine Debatte, die in Potsdam vor allem in den 2010ern mit großer Intensität geführt worden ist. Als 2012 Potsdam-Mäzen Hasso Plattner anbot, statt des Hotels eine Kunsthalle zu bauen, schien das Ende des Hochhauses besiegelt. Doch nach Bürgerprotesten nahm Plattner von seinen Plänen Abstand, das Ganze mündete in den Bau des Museums Barberini. 2013 präsentierte dann der Ex-Baudezernent Matthias Klipp (Grüne) einen Plan gegen das als „städtebaulichen Missstand“ kritisierte Hotel. Es folgte ein Werkstattverfahren für eine halbe Million Euro, daraus resultierte der Vorschlag einer „Wiese des Volkes“ anstelle des DDR-Baus.

Doch ein 2016 beschlossenes Finanzierungskonzept für den Lustgarten-Plan steht nun schon seit rund acht Jahren aus, stellt die Fraktion Die Andere fest. Daher sei es an der Zeit, das „Mercure“ einer neuen Bewertung zu unterziehen – auch vor dem Hintergrund, dass Abrisse in Zeiten des Klimawandels nicht mehr als zeitgemäß gelten, wegen der enthaltenen „grauen Energie“ in Gebäuden. Zudem spricht Die Andere von einer „zunehmenden Wertschätzung von Sonderbauten der Ostmoderne“ und verweist zudem auf die schwierige Haushaltslage der Stadt, die einem Abriss entgegenstehe.

Einen ähnlichen Antrag gab es schon vor rund fünf Jahren

Die Debatte um den Vorstoß könnte munter werden, zumindest wenn man das Jahr 2019 als Maßstab nimmt. Damals brachte die Fraktion Die Andere einen fast wortgleichen Antrag ein, der schließlich in der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt wurde.

Die Bauverwaltung hatte damals die Auffassung vertreten, dass es nicht ratsam sei, ein Sanierungsziel aufzugeben, ohne ein neues festzulegen. Dem waren neben der konservativen Opposition im Stadthaus auch SPD und Grüne gefolgt: Es bestehe kein akuter Bedarf für so einen Beschluss und es gebe bereits die Entscheidung der Stadtverordneten, „alle bisherigen Bemühungen zum Erwerb des Hotels „Mercure“ einzustellen und eine Diskussion über die Zulässigkeit einer Umgestaltung des Hotelgebäudes oder dessen räumlicher Verlagerung frühestens dann zu führen, wenn der Eigentümer das Hotel im derzeitigen baulichen Zustand nicht mehr weiter betreiben möchte“, wie es damals hieß. Unterstützung erhielt Die Andere damals von den Linken.

Dieser Beschluss war im Zuge eines von mehr als 14.000 Potsdamern unterzeichneten Bürgerbegehrens der Initiative „Potsdamer Mitte neu denken“ gefallen. Damals wurde mithilfe der Linken im Stadtparlament ein Kompromiss ausgehandelt: Die Fachhochschule am Alten Markt sollte abgerissen werden, das „Mercure“ aber bis auf Weiteres stehen bleiben dürfen. Ein Zugriff besteht ohnehin nicht: Das Haus hatte ein französischer Investmentfonds erworben.