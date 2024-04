Neue Musikevents „Plattengestöber“ in der Landesbibliothek Potsdam

Musikliebhaber können sich künftig einmal monatlich gegenseitig ihre Lieblingslieder vorstellen. Am Dienstag startet die Stadt- und Landesbibliothek am Platz der Einheit um 17 Uhr das neue Veranstaltungsformat Plattengestöber. Einmal monatlich können Interessierte vorbeikommen, zusammen Musik hören und darüber ins Gespräch kommen. Zuhörer können ohne Anmeldung kommen – wer selbst ein Lied vorstellen möchte, sollte vorher per Mail an musik@bibliothek.potsdam.de Bescheid sagen und das Stück auf einem beliebigen Medium mitbringen. Die nächsten Termine sind am 21. Mai und am 25. Juni.

Die Bibliothek hat noch weitere Musikevents im Angebot. Bei den Kursen „Jeder lernt Gitarre“ können Anfänger ohne Vorkenntnisse erste Griffe und einfache Lieder an der Gitarre oder Ukulele lernen. Der nächste Termin ist am 31. Mai von 14 bis 19 Uhr.

Seit Januar treffen sich zudem einmal pro Monat Hobbysänger zum Feierabendsingen unter der Leitung von Hans-Joachim Lustig vom Chorwerk Potsdam. Das nächste Treffen ist am 7. Mai um 17.30 Uhr geplant. Das Angebot ist kostenlos.