Potsdams Stadtverordnete tagen Griebnitzsee, Kirchsteigfeld und Vorwürfe gegen Schubert

Neue Wohnungen, Baumfällungen und der klamme städtische Haushalt: Mit einer langen Tagesordnung zu einer Reihe von Zukunftsthemen starten Potsdams Stadtverordnete am Mittwoch um 15 Uhr in ihre Aprilsitzung. Diskutiert werden unter anderem auch die Planung für den Uferweg am Griebnitzsee, die Pläne für 1000 neue Wohnungen im Kirchsteigfeld und die Vorwürfe gegen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).