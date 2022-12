Neue Pläne für Krampnitz Wie die Parks am Stadtteilrand einmal aussehen sollen

Neue Details der kontrovers diskutierten Planungen für das künftige Stadtviertel Krampnitz werden am Montag (12. Dezember) vorgestellt. Dazu laden Stadtverwaltung und der kommunale Entwicklungsträger für das Viertel ab 18 Uhr ins Potsdam Museum am Alten Markt. Konkret geht es um die Wettbewerbsergebnisse für die künftigen Parkanlagen am Rand des Stadtviertels.

Diese Grünflächen sollen laut Konzept das Freizeit- und Erholungsangebot vor Ort ergänzen. Beworben werden auf der Krampnitz-Internetseite „naturdidaktische Pfade, Freizeit- und Sportanlagen sowie Gemeinschaftsgärten, in denen die Menschen sich selbst versorgen und gemeinsam gärtnern können“. Vor Ort sollen Gespräche mit den Planungssiegern möglich sein. Ferner wird eine Ausstellung aller Wettbewerbsbeiträge auf dem Alten Markt eröffnet.

