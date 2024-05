Neue Tagesklinik in Potsdam Therapeutisches Boxen in der alten kaiserlichen Post

Entspannungsverfahren wie Hypnose oder Qi Gong, aber auch therapeutisches Bogenschießen oder Boxen, außerdem drei Einzelgespräche und drei ausführliche Gruppentherapien pro Woche - die neue Oberberg Tagesklinik Potsdam hat ein breites psychiatrisches, psychosomatisches und psychotherapeutisches Therapieangebot im Programm. Gestartet wurde Anfang April, aktuell werden acht Betroffene betreut. „Wir sind erstmal überwältigt, dass wir so schnell so nachgefragt waren“, so Germar Wochatz, Leitender Arzt. „Wir sind am Überlegen, in naher Zukunft auf 16 Patienten zu steigern.“ Langfristig sollen 28 Plätze zur Verfügung stehen.

Direkt am Park Sanssouci gegenüber vom Posttor-Eingang hat die Oberberg Gruppe mit der renovierten ehemaligen „Alten Kaiserliche Post“ ein weiteres historisches Gebäude in Potsdam bezogen: Bereits vor zwei Jahren hat sie ihren ersten Potsdamer Standort im ehemaligen Bayrischen Haus, einst Hotel mit dem Michelin-Restaurant „Kabinett F.W.“., eröffnet. 38 Betten für stationäre Patienten gibt es dort. Dabei bestätigte sich auch der Bedarf für eine Tagesklinik, doch dafür sei das Bayrische Haus einfach zu schlecht zu erreichen, so Wochatz. Der neue Standort mit rund 750 Quadratmetern Fläche sei zentraler.

Nicht nur Reiche und Schöne

In der Tagesklinik behandelt werden unter anderem Depressionen, Panik- und Angststörungen, Suchterkrankungen, Belastungs- und Traumafolgestörungen, aber auch Psychosen, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen. Menschen mit ADHS oder aus dem Autismus-Spektrum finden hier ebenfalls Hilfe. Doch es gibt auch Grenzen, sagt Wochatz. „Wenn das Ausmaß der Eigen- und Fremdgefährdung zu groß ist, oder Menschen mit einer florierenden Psychose oder manische Patienten könnten wir auch nicht aufnehmen.“ Natürlich könne es auch vorkommen, dass man feststellt, dass sich ein Zustand verschlechtert oder dass jemand falsch eingeschätzt wurde, da sei dann der kurze Weg zum Bayrischen Haus hilfreich.

Für manche ist es eine Hürde, jeden Tag zu kommen. Germar Wochatz, Leitender Arzt der Tagesklinik Oberberg in Potsdam

Angenommen werden nur Erwachsene, als Zielgruppe nennt Wochatz ausdrücklich „nicht nur Schöne und Reiche“, sondern vor allem Privatversicherte und Beihilfeberechtigte. Krank müsse man auf jeden Fall sein, betont er. So würden Selbstständige und Beamte aus unterschiedlichen Bereichen behandelt, etwa Tankstellenbetreiber, Lehrer oder Polizisten. Oft seien es Mütter oder Väter, die sich außerhalb der Behandlungszeit von 8.30 bis 16 Uhr noch um ihre Kinder kümmern müssten.

Kunsttherapie wird wie auch Musiktherapie angeboten. © Andreas Klaer

Der Tagessatz beträgt 440 Euro - inklusive frisch gekochtem Mittagessen aus dem Bayrischen Haus. Diesen Betrag zahlen aber nur Selbstzahler komplett. Wer privatversichert oder beihilfeberechtigt ist, bekommt zumindest einen Anteil übernommen. Nur selten zahlt auch die gesetzliche Kasse etwas. Üblicherweise melden sich Patienten zu einem Vorgespräch oder werden von einem Arzt oder Therapeuten überwiesen, schildert der Arzt die Abläufe. Wenn dann die Indikation für die Aufnahme gegeben ist, beantragt üblicherweise auch direkt die Tagesklinik die Kostenübernahme beim Versicherer. Bei einer Zusage kann mit der Arbeit angefangen werden. Drei Psychotherapeuten, zwei Ärzte und drei Spezialtherapeuten, die auch im Bayrischen Haus arbeiten, stehen den Patienten aktuell zur Verfügung.

Sehr intensive Therapie

Eine Behandlung dauert üblicherweise drei bis sechs oder acht Wochen, je nach der Erkrankung und der Zeit, die der Patient hat. Auch sei diese Art der Therapie sehr intensiv, sagt Wochatz. Das sei ein großer Unterschied zur ambulanten Behandlung, wo man sich einmal in der Woche mit der Therapie beschäftige. „Für manche ist es eine Hürde, jeden Tag zu kommen.“