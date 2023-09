Neue Vergleichsstudie Potsdam ist in vielerlei Hinsicht zukunftsfähig

Potsdam gehört zusammen mit Jena, Dresden und Leipzig zu jenen Innovationszentren in Ostdeutschland, die für die Zukunft gut gerüstet scheinen. Zu diesem - auch im Vergleich mit anderen Rankings nicht ganz überraschenden Ergebnis - kommt der neue Sozioökonomische Disparitätenbericht, den jüngst die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht hat - und der sich mit der Ungleichheit städtischer und ländlicher Regionen in der Bundesrepublik befasst. Potsdam gehört demnach zusammen mit Berlin zu jenen Städten, die „offensichtlich über wichtige Ressourcen und Potenziale“ verfügen, „um trotz aktueller sozioökonomischer Probleme zukünftige Transformationsherausforderungen zu bewältigen“, wie es in der Analyse heißt.