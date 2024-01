Neue Vorwürfe zur Potsdamer Villa Adlon Verfassungsschutz prüft Einstufung als rechtsextremes Szeneobjekt

Das bundesweit in die Schlagzeilen geratene Landhaus Adlon in Neu Fahrland könnte als rechtsextremes Szeneobjekt eingestuft werden. Das hat Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags erklärt. „Ich will und kann nicht ausschließen, dass das Gästehaus am Lehnitzsee von uns in absehbarer Zeit auf die Liste der Szeneobjekte gesetzt wird.“ Ein Kriterium für so eine Bewertung sei unter anderem die mehrfache Nutzung für extremistische Ziele.