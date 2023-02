Neuer Ausbildungszweig Oberstufenzentrum stellt sich breiter auf

Das Oberstufenzentrum (OSZ) I in der Jägerallee will sein Angebot erweitern - und zwar ab Mitte 2023 im Studiengang Fachoberschule um das Thema Gestaltung. Damit könne man nun Absolventen der zweijährigen vollzeitschulischen Berufsausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistenten und anderen Medienberufen eine Anschlussqualifizierung anbieten, die zu einem Studium berechtigt, sagte Schulleiter Larsen Hähle am Mittwoch auf PNN-Anfrage.

Die Pläne waren am Abend zuvor im Bildungsausschuss bekannt geworden und durchweg auf Anklang gestoßen. Die Stadtverordneten sollen im März noch mit Sofortbeschluss die Erweiterung absegnen. Hähle sagte, die Erweiterung könne mit der vorhandenen Ausstattung geschultert werden. Im Streit um den Neubau eines Gymnasiums hatte das OSZ vor mehr als einem Jahr fast vor der Zerschlagung gestanden.

