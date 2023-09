Pistole gezogen Eskalation nach Müllentsorgung in der Innenstadt

Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die sich eine heftige Auseinandersetzung zum Thema Müllentsorgung geliefert haben. Das teilte die Polizeidirektion am Sonntag mit. Zunächst hatte gegen 23 Uhr ein 22 Jahre alter Mann die Polizei alarmiert, weil er in der Dortustraße einen Streit zwischen einem 50-Jährigen und einer weiteren Person beobachtete. Demnach soll der 50 Jahre alte Mann Müll in einem fremden Container entsorgt haben und wollte dann mit seinem Opel wegfahren.

Laut Polizei stellte sich der 22 Jahre alte Anrufer dem Fahrer in den Weg. Doch der fuhr ihn an und verletzte den Anrufer leicht. Da der Opel-Fahrer aber wenden musste, stellte sich der 22-Jährige erneut vor das Auto - und zog laut Polizei „nunmehr eine Schreckschusspistole und nötigte den 50-Jährigen anzuhalten und auszusteigen, bis die Beamten eintrafen“. Nun wird gegen die beiden Beteiligten ermittelt.