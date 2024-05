Pläne für die Nedlitzinsel Potsdamer Bauausschuss macht Weg für 200 Wohnungen frei

Das Vorhaben zur Bebauung der Nedlitzinsel hat eine weitere Hürde genommen: Am Dienstag stimmte der Bauausschuss Potsdam für die Beschlussvorlage, die unter anderem 212 Wohnungen (davon 38 Sozialwohnungen) und 25 Gewerbeeinheiten für die zum Ortsteil Neu Fahrland gehörende Insel vorsieht. Bislang befindet sich auf dem westlichen Teil der Insel eine Brache.

Im Gegensatz zu früheren Entwürfen wurde die Tschudistraße noch einmal etwas verbreitert, damit sowohl für die Bundesstraße und die geplante Tramstrecke als auch für Fuß- und Radwege und eine Baumreihe Platz ist. Zudem wurde die Zufahrt auf die westliche Seite der Insel leicht verändert: Diese führte ursprünglich durch eine Art Hof, nun ist die Straße etwas freier zwischen zwei Blöcken angelegt. „Die Straße hätte sonst einen ruhigen Innenhof zerschnitten“, sagte Potsdams Stadtplaner Erik Wolfram zur Begründung.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Für einen Neubau gibt es bereits einen potenziellen Mieter: Die Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft (MEAB), die sich aktuell in einem Bestandsbau im südlichen Teil der Insel befindet, möchte gerne in eines der künftigen Häuser an der Tschudistraße umziehen. „Die Verhandlungen dazu laufen gerade“, sagte Wolfram.

Ein Großteil der Gebäude soll drei Geschosse haben. Richtung Wasser, wo das Gelände nach unten abfällt, sind gestaffelte Gebäude mit vier Geschossen geplant. Ein Haus soll fünf Geschosse haben, dieses steht an der tiefsten Stelle der Insel. „Dieses wird praktisch die gleiche Höhe haben wie die dreigeschossigen Gebäude am höheren Teil der Insel“, so Wolfram. Die Häuser sollen so angeordnet sein, das möglichst vielen der Bewohnerinnen und Bewohner ein Blick aufs Wasser ermöglicht wird.

So könnte das Quartier auf der Insel Neu Fahrland aussehen. © Claus Neumann Architekten/Claus Neumann Architekten

Neben den Wohnungen soll auch ein kleines Ortszentrum mit Geschäften, einem Café, einem Gasthaus und Freizeitflächen entstehen. Oberirdische Stellplätze sind nicht geplant, dafür zwei Tiefgaragen.

Klockow: Baumasse dreimal so dicht, wie ursprünglich vorgesehen

Am nordwestlichen Ende der Insel soll ein kleiner Park mit einem Fußweg entstehen. Ein kompletter Rundweg zum südwestlichen Teil der Insel wird jedoch nicht möglich sein: „Der Uferabschnitt am Sacrow-Paretzer Kanal gehört der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung“, sagte Wolfram. Diese wünsche keinen gestalteten Weg entlang des Kanals. Der bisher bestehende, unbefestigte Weg werde aber weiter zugänglich bleiben.

Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) kritisierte, dass zu wenig Bestandsbäume erhalten würden. Lob kam hingegen von Saskia Hüneke (Grüne): „Die Verbreiterung der Tschudistraße ist ein sehr guter Vorschlag.“

Scharfe Kritik an der Beschlussvorlage äußerte Carmen Klockow (parteilos): „Es wird immer wieder gesagt, dass eine ‚lockere Bebauung‘ geplant sei, aber diese Baumasse ist dreimal so dicht, wie ursprünglich vorgesehen“, sagte Neu Fahrlands Ortsvorsteherin. „Dafür fehlt mir jegliches Verständnis.“ Klockow und eine Neu Fahrländer Bürgerinitiative kritisieren das Bauvorhaben auf der Nedlitzinsel seit Jahren als überdimensioniert.

Noch können an dem Entwurf Änderungen vorgenommen werden: Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange ist für September geplant. Am kommenden Montag werden die Pläne bei einer Informationsveranstaltung in Neu Fahrland vorgestellt – auch dort wird die Verwaltung viele kritische Fragen beantworten müssen.