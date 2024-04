Polizei sucht Zeugen Frau in Potsdam sexuell belästigt

Eine Frau ist am Montagabend in Potsdam offenbar sexuell belästigt worden. Ein Unbekannter soll die 24-Jährige in Zentrum Ost unsittlich berührt haben. Das berichtete die Frau der Potsdamer Polizei. Den Angaben zufolge hatte der Mann sein Opfer an der Tramhaltestelle Humboldtring/Nuthestraße zunächst angesprochen und dann zu sich herangezogen. Im Anschluss an die Tat flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr.

Die 24-Jährige überstand den Übergriff unverletzt. Nachdem die Frau Anzeige erstattet hatte, leitete die Kriminalpolizei Ermittlungen ein. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der 24-Jährigen war der Täter klein und korpulent. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise zu der sexuellen Belästigung oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ kann das Hinweisformular im Bürgerportal unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.