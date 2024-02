Potsdam droht Streichprogramm Rathausspitze warnt vor dreistelligen Millionenverlusten

Die Finanzlage der Stadt Potsdam ist weit dramatischer als bisher bekannt. Deswegen will das Rathaus unter Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) nun ohne Auftrag der teils noch zweifelnden Stadtverordneten an einem freiwilligen Sparprogramm – einem sogenannten Haushaltssicherungskonzept (HSK) – arbeiten. Damit droht eine Spar- und Streichpolitik, auch ambitionierte Ziele wie zum Beispiel die Energiewende bei den Stadtwerken geraten in Gefahr.