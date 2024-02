„Das ist schon sehr sportlich“ Wie Potsdam die Wärmewende schaffen kann

Frau Preuß, Herr Veil, die Potsdamer Stadtverordneten haben im Januar beschlossen, dass der städtische Energieversorger Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) bis 2035 fossilfrei arbeiten soll. Schaffen Sie das?

Eckard Veil: Ja, es ist machbar. Wir müssen das Heizkraftwerk Süd bis 2035 ersetzen – aus technischen Gründen. Es erzeugt bisher aus Erdgas rund 98 Prozent der Wärme in Potsdam. Grob gesagt besteht es aus zwei Teilen: Eine Turbine wird im Jahr 2030 das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, die zweite im Jahr 2035. Wenn wir das Heizkraftwerk Süd ersetzen, müssen wir neue Wege gehen. Das hat der Gesetzgeber in Berlin auch so geregelt.