Potsdam Heute, 10. März 2023 Frühsport mit Prinzenrolle

Guten Morgen,



heute starten wir mit einer Runde Frühsport.



Übung 1: Prinzenrolle rückwärts, auch bekannt als Salto royale. Aufwärmmusik an (Die Prinzen: Millionär) und los geht’s.

Georg Friedrich Prinz von Preußen beherrscht die Übung wider Erwarten perfekt. Der Hohenzollern-Chef hat überraschend zwei Klagen gegen die öffentliche Hand auf Entschädigung in Millionenhöhe zurückgezogen. Das bestätigte der 46-jährige Potsdamer am Donnerstag in Berlin. Der Bund sowie die Länder Brandenburg und Berlin verhandeln mit den Hohenzollern seit 2014 über die Rückgabe von zahlreichen Kunstobjekten und über Entschädigungen. Nach dem Gesetz bekommt keinen Ausgleich, wer dem NS-System „erheblichen Vorschub geleistet hat“. In dieser Frage ist die Rolle des Urgroßvaters Wilhelm Kronprinz von Preußen (1882-1951) entscheidend. Die Gespräche ruhen, nachdem Brandenburg einen seit 2015 laufenden Prozess um enteignete Immobilien wie das Krongut Bornstedt und etliche Villen in Potsdam wieder aufgenommen hat. Brandenburg hatte eine Entschädigung auf Basis des Einigungsvertrages abgelehnt. Dagegen hatten die Hohenzollern geklagt. In der zweiten Klage geht es unter anderem um Inventar aus Schloss Cecilienhof.

Übung 2: Solo-Tänzchen ohne Hebefigur. Vorturner: Der kleine König. Musik dazu: Rock ‘n’ Roll is King von ELO.

Potsdams Stadtoberhaupt Mike Schubert (SPD) muss nach dem Abgang der Queen of hearts der Sport- und Kulturszene, Noosha Aubel, wohl noch etwas länger alleine übers Rathausparkett hopsen. Schubert droht das Scheitern bei der Suche nach einer Nachfolgerin für die einstige Beigeordnete, die unterdessen fröhlich twittert: „Meine neue Wirkungsstätte. Anders als #Potsdam. Anderes Arbeiten. Anderer Kiez #Neukölln. Fühlt sich gut an.“ Autsch! Wo sich Schubert noch zu verheben droht, lesen Sie in dieser Analyse meines Kollegen Henri Kramer.



Übung 3: Linke Gerade.

Das hat gesessen. Nach der Rücknahme des Kaufangebots für zwei marode Häuser der Universität Potsdam am Campus Griebnitzsee durch die Hasso-Plattner-Stiftung hat Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) Uni-Präsident Oliver Günther einen Schlag versetzt. In einem gepfefferten Brief an Günther zeigt sie sich verärgert über dessen Haltung.

Für die Runde im Boxring kann es nur eine Melodie geben: Conquest of Paradise, die Einlaufmusik von Henry Maske, der wie Schüle in Frankfurt (Oder) gelernt hat, sich durchzuboxen.

Übung 4: Baggern. Song: Wo ist die Power, Olaf? Zum Abschluss unserer Frühsportrunde können Sie richtig schön abschlaffen. Olaf Scholz macht vor, wie’s geht. Am Frauentag kam der Kanzler zum Training der Volleyball-Spielerinnen des SC Potsdam. In Jeans, Hemd und Sakko. Urteil der Volleyball-Frauen: Zum Angreifer am Netz taugt er nicht, aber als Libero bedingt einsetzbar.

Auch im heutigen Newsletter:

Flüchtlingsunterbringung: Kommunen wie Potsdam sind am Limit - und die Brandenburger Koalition streitet.

Die Frage der Woche: Soll Potsdam eine „Bettensteuer Plus“ einführen?

Ausblick auf die kommenden Tage, Veranstaltungshinweise und ein Gastrotipp.

Drei Fragen an die Potsdamer Malerin Barbara Raetsch.

Zur Startseite