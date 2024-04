Potsdam Heute, 19. April 2024 Von Birnen und Brücken

Dach, leve Lesers,

hätte Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland Sie hier womöglich an meiner statt begrüßt. Der Hobbygärtner und Wohltäter aus Theodor Fontanes gleichnamigem Gedicht von 1889 sprach jedenfalls niederdeutsch. "Junge, wiste 'ne Beer?", lässt Fontane ihn fragen – es geht um die berühmten Birnen.

So weit verbreitet wie vor 150 Jahren ist das Niederdeutsche – oder Brandenburger Platt – längst nicht mehr. Der Landtag streitet nun über ein Gesetz, mit dem die anerkannte Regionalsprache geschützt und gefördert werden soll. "Dat bruken wi. Dat is gaut", hat Ute Eisenack, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins für Niederdeutsch in Brandenburg, in dieser Woche bei einer Anhörung im Kulturausschuss des Landtags erklärt. Es gibt allerdings noch viel Gesprächsbedarf, wie sich ebenfalls zeigte: So fordern Vertreter der Niederdeutschsprechenden verbindlichere Regelungen, zum Beispiel für Angebote in Kitas. Der Städte- und Gemeindebund dagegen warnt vor Überregulierung und hohen Kosten. Mehr lesen Sie im Text meines Kollegen Benjamin Lassiwe.

Wieso der Ausflug nach Ribbeck sich an diesem Wochenende besonders lohnt und wie viele Tortenkreationen dort in Frau Wesches Waschhaus-Café aus Birnen gezaubert werden, hat meine Kollegin Silvia Passow hier aufgeschrieben.

Sprache baut Brücken, aber das braucht Zeit. In Potsdam hat es in den zurückliegenden Monaten eine Brückensanierung fast siebenmal so lange gedauert wie geplant: Die Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Nutheschnellstraße, die die Stadtteile Stern mit Drewitz und dem Stern-Center verbindet, hätte eigentlich nach einmonatiger Vollsperrung Mitte Oktober wiedereröffnet werden sollen. Aber erst am gestrigen Donnerstag war es tatsächlich soweit. Mein Kollege Kay Grimmer hat nachgefragt, woran es hakte.

Auch im heutigen Newsletter: