Potsdam Heute, 6. Oktober 2023 Auf der Jagd nach einem Wellensittich

Guten Morgen,

Ellen und Uwe, Katrin und Chris haben es nicht leicht, aber eigentlich auch nicht so ganz schwer in diesem Frankfurt (Oder), zwischen Würstchenbude und Zollhof an der Autobahn nahe der polnischen Grenze. Midlife-Crisis in einer brandenburgischen Stadt ganz weit im Osten. Als Chris und Ellen sich ineinander verlieben, dann, ja dann muss ich Ihnen nicht mehr erzählen, denn Sie kennen den Rest. Wohl kein anderer Film erzählt sie so schön, die Melancholie des märkischen Alltags wie „Halbe Treppe“ des Potsdamer Regisseurs Andreas Dresen.

Vielleicht erinnern Sie auch noch die legendäre Szene, wie Axel Prahl (Uwe) und Steffi Kühnert (Ellen) dem entflohenen Wellensittich Hans-Peter durch die Oderstadt nachjagen. Wenn nicht, hilft Ihnen meine Kollegin Lena Schneider auf die Sprünge, die sich schon einmal die Sonderausstellung „Voll das Leben!“ angeschaut hat, die das Filmmuseum Potsdam ab Samstag aus Anlass von Dresens 60. Geburtstag zeigt.



Schön wär’s gewesen, wenn Frankfurt (Oder) Standort des Zukunftszentrums Deutsche Einheit geworden wäre, aber die Zukunft, entschieden die Juroren im Februar, liegt angeblich in Halle an der Saale. Aber, wie sagt Andreas Dresen im großen PNN-Interview zu 33 Jahren Wiedervereinigung: „Man darf nicht in der Mecker-Ecke sitzen bleiben“.

Auch Noosha Aubel und Sascha Krämer haben nichts zu meckern, schließlich hätte sich das Potsdamer West-Ost-Polit-Paar ohne den Mauerfall nicht gefunden. „Wir sind ja die Einheit zu Hause“, erklären sie im Doppelinterview, das Lena Schneider und Klaus Grote mit den beiden zum Tag der Deutschen Einheit geführt haben.



Und dann wäre da schließlich noch das Fluxus-Museum in Potsdam, das in einer Schau die Mauer einreißt. Denn beim Betrachten systemkritischer Kunst aus BRD und DDR zeigt sich: Die Bedingungen waren andere. Aber die Mittel, Protest auszudrücken, waren sich ähnlicher als man denkt.

Auch im heutigen Newsletter