Potsdamer Ausstellung „Membran“ Das schöne Dazwischen

Auf einmal tut sich ein Durchgang auf in der Fassade des Rechenzentrums: Eine der Schwingtüren zur Dortustraße steht offen und offenbart einen Tunnel, an dessen Decke sich überlappende Folien sanft im Wind wiegen. Flirrende Projektionen laufen über die bewegten Transparente, während an- und abschwellende Soundscapes den neugierigen Besucher umfangen.

Bereits dieser Eingang ist Teil der Ausstellung „Membran - Die Welt zwischen innen und außen“, die erste Schnittstelle, durch die man von außen in das Innere des Rechenzentrums eingesogen wird. Organisiert wird sie von einem Künstlerkollektiv aus Potsdam und Ostprignitz-Ruppin, bestehend aus Björn Bühler, Verena Haltenberger, Irina Maslennikova, Jasper Precht und Laura Ranglack. Noch bis zum 16. Mai ist die Ausstellung im Erdgeschoss des Rechenzentrums zu sehen, die mehr als 80 Gemälde, Plastiken, Fotografien, Texte und Installationen umfasst.

Das erklärte Interesse der Künstlerinnen und Künstler sind die Zwischenräume und Grenzbereiche, die als Mittler zwischen Personen, Orten, Objekten oder Zuständen fungieren. Mal sind das verzerrte Spiegel, verwischte Fotografien oder von Bildstörungen überlagerte Videoaufnahmen, immer wieder aber Folien und halbdurchlässige Stoffe.

Besucherinnen und Besucher können Videoaufnahmen von sich selbst in Echtzeit verzerren. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Zu den eindrucksvollsten Installationen gehört der „Traumraum“. Hier können sich die Besuchenden auf ein Bett legen, während an einem Tuch an der Decke die Videoaufnahme einer schlafenden Frau zu sehen ist. Die Projektion wird durch die Wellen eines Wasserbeckens in Schwingung gebracht.

Flankiert werden die Objekte durch kurze Gedichte, durch „offene Fragen“, die groß an der Wand stehen („Wer bist du, wenn keiner hinsieht?“) und philosophische Texte von Foucault oder Erich Fried. Obwohl die Ausstellung an einigen Stellen thematisch überladen ist, lohnt sich das Eintauchen in diese „Membran“ aufgrund der schieren Fülle starker Einzelobjekte. Sie führen den Dialog von Innen und Außen, mal rätselhaft, mal witzig, mal düster.

Wer noch tiefer eintauchen will, ist am 12. Mai ab 11 Uhr zur „Midissage“ eingeladen. Dann wird zum einen ein Gespräch mit den Künstlerinnen und Künstlern stattfinden, zum anderen werden Vorträge der Philosophin Johanna Wischner, der Medienwissenschaftlerin Alisa Kronberger und Therapeutin Felicitas Zschoche zu hören sein.