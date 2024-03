Potsdamer Bäder Neue Familienkarte ab April

Die Potsdamer Bäderlandschaft stellt ab 1. April sein Ticketsystem für Familien um. Wie die Stadtwerke mitteilten, wird für ein Jahr eine sogenannte Bädermehrkindkarte im blu, im Kiezbad am Stern und den Strandbädern getestet. Neu ist, dass auch große Familien mit mehr als drei Kindern die Karte nutzen können. Bislang mussten Familien mit vier oder mehr Kindern zusätzlich bezahlen.

Auf Antrag der Linken hatten die Stadtverordneten eine Ausweitung der Karte beschlossen. Mit der neuen Bädermehrkindkarte können nun zwei Erwachsene mit allen eigenen Kindern schwimmen gehen. Die Preise verändern sich nicht, so kostet die Karte beispielsweise für drei Stunden im blu-Familienbad 30 Euro.

Zwar wird es für größere Familien damit günstiger – aber der Verwaltungsaufwand steigt. So war bislang für das Familienticket kein Verwandtschaftsverhältnis nötig, es konnten auch zwei befreundete Erwachsene mit drei Kindern das Ticket nutzen. Für die Bädermehrkindkarte muss nachgewiesen werden, dass die Kinder im gemeinsamen Haushalt leben und gemeldet sind.

Dazu müssen die Familien einen Termin an der Schwimmbadkasse vereinbaren, was nur unter der Woche möglich ist, und eine Reihe von Dokumenten vorlegen. Zusätzlich muss ein Familienfoto erstellt werden, alle Familienmitglieder müssen also bei dem Termin anwesend sein. Die Stadtwerke begründen das damit, dass damit der Prüfaufwand bei weiteren Bäderbesuchen minimiert würde.