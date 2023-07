Potsdamer Bergmann-Klinikum Neuer Pränatalmediziner aus Lübeck

Das kommunale Klinikum in Potsdam hat einen neuen Chef der Pränatalmedizin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Seit dem 1. Juli leitet Dr. David Offermann den Bereich, wie das Bergmann-Klinikum mitteilte. Offermann kommt aus Lübeck, dort war er Chef der Abteilung für Pränatalmedizin und Gynäkologischen Ultraschall der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

Die vorgeburtliche Diagnostik und Therapie seien „essenzieller Baustein“ des Potsdamer Perinatalzentrums Level 1, also der höchsten Versorgungsstufe, so das Klinikum. Offermann sei auf dem Gebiet ein ausgewiesener Experte, betonte die medizinische Geschäftsführerin des Klinikums, Karin Hochbaum.

Oberarzt Offermann sagt, er wolle die Frauen „in allen Situationen, auch und gerade dann, wenn es nicht einfach ist, wenn sich Fragen ergeben, die man sich als Schwangere niemals hätte vorstellen wollen“, begleiten. Oftmals gehe es „vor allen Dingen darum, Schaden von den ungeborenen Kindern und der Schwangeren abzuwenden“.

Offermann ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Er studierte in Lübeck, Hamburg und Luzern (Schweiz). Er ist Experte der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin und verfüge über Expertise in der vorgeburtlichen Sonografie, so das Klinikum. Die Pränatalmedizin bietet Untersuchungen an, mit denen Erkrankungen, kindliche Entwicklungsstörungen oder Gefahrenzustände des Ungeborenen im Mutterleib erkannt werden können.