Potsdamer Bürgerservice AfD bringt Stern-Center für Filiale ins Spiel

Die AfD-Stadtfraktion bringt das Stern-Center für eine Filiale des Bürgerservice der Stadtverwaltung ins Spiel. Wegen des weiten Anfahrtsweges und langer Wartezeiten böten sich für Potsdamer:innen aus den südlichen Stadtteilen eine dauerhafte Zweigstelle dort an, erklärt die Fraktion in einer Kleinen Anfrage an die Stadtverwaltung. Die Partei wollte wissen, ob eine solche Option bereits geprüft wurde und erkundigte sich außerdem danach, welche Leistungen in einer eventuellen Zweigstelle angeboten werden könnten und was eine solche Filiale personell und finanziell bedeuten würde.

Die Stadtverwaltung kündigt in ihrer Antwort eine Prüfung dezentraler Strukturen beim Bürgerservice „voraussichtlich“ ab dem dritten Quartal 2023 an. Bislang sei eine solche Variante noch nicht geprüft worden. Momentan sei man im Rathaus mit der Vorbereitung des geplanten Auszugs für die Sanierung und IT-Projekten ausgelastet. Wie berichtet zieht die Verwaltung ab Juli 2023 für zweieinhalb Jahre das Stadthaus. Wo der Bürgerservice dann unterkommt, ist noch unklar.

Zur Startseite