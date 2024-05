Potsdamer Frauen zur Kommunalwahl Sie kämpfen für eine familienfreundliche Stadtpolitik

Frauen wie Tina Lange (Linke) gibt es selten in der Kommunalpolitik. Die 36-Jährige ist vierfache Mutter – zwei Kinder bekam sie in der aktuellen Legislaturperiode –, arbeitet als Gesamtschullehrerin und Oberstufenkoordinatorin. Sie ist dazu Stadtverordnete, Vorsitzende des Bildungs- und Sportausschusses und Mitglied im Ortsbeirat Fahrland. „Einfach ist es nicht“, gesteht Lange ein.

Dennoch kandidiert sie erneut zur Kommunalwahl am 9. Juni. „Wir brauchen diese Perspektiven“, sagt sie. Die der Mütter, die der jungen Familien und die der Frauen.

Anteil der Frauen auf den Kandidatenlisten leicht gestiegen

Zur diesjährigen Kommunalwahlen werden die Kandidatenlisten weiblicher. Von den 567 Kandidierenden sind 225 Frauen, also 39,7 Prozent. Bei der Kommunalwahl 2019 lag der Frauenanteil bei 38,4 Prozent. Mit einem besonders hohen Frauenanteil stechen in diesem Jahr Bündnis90/Die Grünen hervor. Mehr als die Hälfte (54,2 Prozent) sind Frauen.

Die Potsdamer SPD widmet ihren Kandidatinnen ein eigenes Großplakat. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Bei der SPD und die Andere ist die Liste 50:50. Bei der Linken liegt der Frauenanteil bei 36,2 Prozent, bei der FDP bei 33,3 Prozent. Gar keine Frau kandidiert für Volt, wenig vertreten sind Frauen mit 17,6 Prozent zudem bei der AfD. Die SPD, FDP, Linke, Die Andere und Grünen starten in den Wahlkreisen jeweils mit paritätisch besetzten Spitzenduos, jeweils ein Mann und eine Frau.

Nur die SPD und die Grünen erreichen 2019 und 2024 eine Frauenquote von mindestens 50 Prozent. © Grafik: Tsp/Bartel | Quelle: PNN, Landeshauptstadt Potsdam

Tabea Gutschmidt (CDU) berichtet von Hürden

„Wir haben versucht, dass viele Frauen mit dabei sind“, sagt Tabea Gutschmidt über ihre Partei, die CDU. 18 der 65 Kandidierenden sind weiblich, das heißt 27,7 Prozent, minimal mehr als 2019. Im Wahlkreis 3 steht die Tabea Gutschmidt auf Listenplatz 1, im Wahlkreis 4 ist mit Tanja Mutschischk eine zweite Frau Spitzenkandidatin.

Tabea Gutschmidt (CDU), kandidiert zur Kommunalwahl 2024 in Potsdam. © Andreas Klaer

Auch wenn es unabhängig vom Geschlecht immer schwieriger sei, Ehrenamtliche für die Kommunalpolitik zu gewinnen, müssten Frauen dennoch mehr ermutigt werden. „Eine Frau sagt nicht: Ich mach das, ich kann das“, so die 44-Jährige, die selbst bereits zur Kommunalwahl 2019 antrat und aktuell als sachkundige Einwohnerin im Bildungsausschuss sitzt. Hinzu kommen bestehende Hürden: Noch immer kümmere sich die Frau in den meisten Fällen um die Familie.

Tina Lange (Linke) zwischen Familie und Stadtpolitik

„Wer aus der SVV traut sich schon ein Kind zu bekommen?“, fragt Tina Lange, die seit 2019 in der SVV sitzt. Es gebe durchaus Stadtverordnete mit Kindern, aber kaum Frauen mit Kleinkindern. Sie selbst hat 2020 und 2022 jeweils ein Kind bekommen. „Ich war zwei Wochen vor der Geburt noch im Ausschuss und war eine Woche später wieder in der SVV“, sagt die 36-Jährige. Mehrfach nahm sie die Säuglinge mit in Sitzungen oder ihr Partner brachte den Kinderwagen zum Stillen vorbei. Bei Terminen als Ausschussvorsitzende fiel ihr auf: Der Wickelraum im Rathaus ist oft verschlossen, im Jugendamt gibt es nur Treppen.

Tina Lange (Linke), kandidiert zur Kommunalwahl 2024 in Potsdam. © Andreas Klaer

Jetzt, zurück im Beruf als Oberstufenkoordinatorin am Schulzentrum Kloster Lehnin bleibt weniger Zeit für die Kommunalpolitik: „Wenn die Kinder schlafen, habe ich Zeit, mir Anträge durchzulesen und E-Mails zu schreiben.“ Den zweiten Ausschuss hat sie abgegeben. Um Kleine Anfragen an die Verwaltung zu schreiben, fehlt ihr oft die Zeit. So könnten die Stadtverordneten, die studieren, in Rente sind oder hauptberuflich Politik machen, eher ihre Themen einbringen, sagt Lange.

Sitzungen bis 23 Uhr

Die vierfache Mutter sagt: „Es funktioniert nur über eine Babysitterin, meinen Mann und die Großeltern.“ Ausschusssitzungen und SVV dauern nicht selten bis in die späten Abendstunden, bis 22 oder 23 Uhr. Die Babysitterkosten für offizielle Sitzungen kann sie abrechnen, dieses Recht hatten Frauen vor ihr erkämpft. Nicht aber die Betreuung bei Rathausterminen, die sie als Ausschussvorsitzende ebenso wahrnimmt. „Man könnte viel verändern, um die Stadtpolitik familienfreundlicher zu machen“, sagt Lange.

Sie appelliert für kürzere Sitzungen sowie begrenzte Redezeiten. „Die langen Sitzungszeiten schrecken ab“, sagt die Stadtverordnete, und: „Die SVV ist viel zu aufgebläht.“ Vieles, was debattiert würde, sei Klein-klein oder Sache der Verwaltung, wie die Begrünung des Mittelstreifens in der Breiten Straße. „Wir führen teilweise Ausschussdiskussionen in der SVV.“

Die Ausschüsse sind alles andere als familien- und frauenfreundlich. Tabea Gutschmidt (CDU), Kandidatin zur Kommunalwahl

Das beobachtet ebenso Tabea Gutschmidt, selbst kinderlos. „Die Ausschüsse sind alles andere als familien- und frauenfreundlich“, sagt sie und berichtet aus dem Bildungsausschuss: „Es ist schon alles gesagt, nur nicht von jedem.“ Daher wirbt sie für eine begrenzte Redezeit wie im Bundestag. Dort arbeitet Gutschmidt für einen Hamburger CDU-Abgeordneten.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Frauenthemen für die Stadt

Fragt man die beiden Frauen nach ihrer politischen Agenda, wird deutlich, wie wichtig ihnen die weibliche Perspektive ist. Tabea Gutschmidt will junge Unternehmerinnen und innovative Frauenprojekte fördern. Sie setzt sich für ein besseres Kita-System mit Betreuungszeiten in den Abendstunden ein und sie will die nächtliche Sicherheit oder zumindest das Sicherheitsgefühl von Frauen erhöhen. „Ich höre von den jungen Mädchen: Ich fühle mich in Potsdam nicht mehr sicher“, berichtet die 44-Jährige und denkt über Taxigutscheine für Frauen nach.

Tina Lange bringe viele Themen von Müttern aus dn Krabbel- und Kitagruppen, denen ein Amt selbst zu stressig wäre, mit in die Stadtpolitik ein. Sie beschäftigt sich etwa mit kommunalem Wohnraum für Familien und den Wegeprofilen von Frauen und Müttern. Lange sagt, sie habe lange überlegt, ob sie nochmal kandidiere. Regelmäßig verpasst sie das familiäre Abendessen und Zubettbringen. Aber: „Wir brauchen diese Perspektiven.“