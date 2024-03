Potsdamer Friedenskirche Turmkreuz kehrt nach fast zehn Jahren zurück

Am kommenden Mittwoch, dem 27. März, kehrt das Turmkreuz der Friedenskirche im Park Sanssouci zurück an seinen Standort. Es war noch vor der Sanierung des Turmes im November 2014 aus Sicherheitsgründen demontiert worden. Das Turmdach ist mittlerweile instandgesetzt und mit Zinkblech neu gedeckt, wie die Schlösserstiftung am Freitag mitteilte. Der gesamte Turm soll im Herbst 2024 fertiggestellt werden.

Die Stiftung saniert den 1850 errichteten Kirchenturm des Ensembles im italienischen Stil seit rund zwei Jahren. Ermöglicht wurde dies durch eine von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz initiierte bundesweite Spendenkampagne. Prominente Unterstützer sind unter anderem TV-Moderator Günther Jauch und der Theater- und TV-Schauspieler Jörg Hartmann.