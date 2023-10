Potsdamer Garnisonkirche Inschrift am Turm angebracht

„Friedrich Wilhelm König in Preussen hat diesen Thurm nebst der Garnison Kirche zur Ehre Gottes erbauen lassen“, steht nun in goldenen Lettern auf dem neu erbauten Turm der Garnisonkirche. Daneben das frühere Erbauungsjahr 1735. Die Original-Inschrift wurde in den vergangenen Tagen angebracht.

Der Turm soll im kommenden Jahr eröffnet werden. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Neu am Turm ist dagegen der am Sockel des Turms eingemeißelte Vers „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“. Der Satz ist dort in fünf Sprachen zu lesen: auf Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Russisch. Die Arbeit der Steinmetze werde nun vollendet, teilte die Stiftung Garnisonkirche mit.

Der Wunsch nach Frieden erscheine angesichts der Kriege in Israel und der Ukraine, aber auch angesichts gesellschaftlicher Verwerfungen in Deutschland aktueller denn je, so die Stiftung, die von einem modernen Element spricht.

Der Wiederaufbau läuft seit 2017, der neue Turm soll im kommenden Jahr eröffnet werden. Die historische Garnisonkirche wurde 1945 im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und 1968 in der DDR abgerissen, der Turm wurde gesprengt.