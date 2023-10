Ukraine-Invasion Tag 601 Kiew setzt erstmals ATACMS-Raketen ein – mit verheerenden Folgen

Russische Militärblogger werten es als schwersten Schlag gegen russische Luftwaffenstützpunkte seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben bei Luftschlägen gegen Flugplätze in der Nähe der von Russland besetzten Städte Luhansk und Berdjansk neun Hubschrauber zerstört.

Darüber hinaus seien Spezialtechnik, eine Flugabwehrabschussrampe und Arsenale zerstört worden, teilten die Spezialkräfte der Armee mit. Doch wie war das möglich?

Laut überstimmenden US-Medienberichten, zuerst berichtete das „Wall Street Journal“, wurden bei den Luftschlägen erstmals ATACMS-Raketen mit bis zu 300 Kilometern Reichweite eingesetzt. Bei den gelieferten ATACMS handelt es sich um die reichweitenstärksten Raketen, die die USA der Ukraine im Verlauf des Kriegs gesendet haben. Diese werden mithilfe der Mehrfachraketenwerfer Himars abgeschossen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Einsatz am Abend.

US-Präsident Joe Biden hatte sich lange geweigert, die Raketen an die Ukraine zu liefern – aus Sorge, dass damit Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Den Berichten zufolge wurden die Raketen ohne vorherige Ankündigung in den vergangenen Tagen geliefert, um die Russen zu überraschen. Das ist offenbar gelungen.



Für den Angriff sollen die Ukrainer die tückische Streumunition verwendet haben, was das Ausmaß der Zerstörung erklärt.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages