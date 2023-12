Tagesspiegel Plus Potsdamer Stadtverordnetenversammlung : Sonntagsöffnung light, höhere Müllgebühren und ein Flächentausch

Bei der Stadtverordnetenversammlung in Potsdam wurden am Mittwoch über den Uferweg am Griebnitzsee, die Garagenstandorte und die Müllgebühren abgestimmt. Die Voten zum Nachlesen.