Potsdams größtes Plattenbaugebiet Werkstattverfahren für Umgestaltung des Sterns beginnt

Die ersten Wünsche und Ängste zur Zukunft des Stadtteils Am Stern hingen bereits an der Tafel, da war das Stadtteilfest am Johannes-Kepler-Platz keine halbe Stunde alt: günstige Wohnungen wurden ebenso gefordert wie der Erhalt von Parkplätzen, aber auch die Frage, ob es noch derart breiter Straßen wie bisher bedarf.

Das Interesse der Stadtteilbewohner ist vorhanden an der Stadtteil-Werkstatt, die dem Stern, dem größten Plattenbaugebiet Potsdams zuteilwerden soll. Nach Drewitz und Schlaatz soll nun die Weiterentwicklung des Sterns in Angriff genommen werden. „Da haben wir bei den Beteiligungsverfahren insbesondere in Drewitz Erfahrungen gesammelt, von denen wir jetzt profitieren können“, zeigte sich Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zuversichtlich.

Und so startet auch das Stern-Werkstattverfahren zunächst mit Fragen nach Wünschen und Sorgen der Stadtteilbewohner. Die erste von drei Beteiligungsveranstaltungen fand zum Stadtteilfest am Samstag statt. Und auch die Anwohner profitieren offensichtlich von den Erfahrungen aus früheren Werkstätten in anderen Stadtteilen.

Denn was beim Schlaatz für viele Diskussionen gesorgt hat, soll beim Stern gleich zu Beginn ausgeschlossen werden: Keine Nachverdichtung in den Innenhöfen, hieß eine der ersten Forderungen. Gewünscht wurde ferner mehr Grün vor den Wohnblöcken, ebenso sichere Wege zum Baggersee, dem wohl wichtigsten Naherholungsgebiet des Stadtteils. Ebenfalls Punkt auf der Mängelliste: zu wenige Treffpunkte wie Cafés, Imbisse oder ein Eisladen.

Die Meinungssammlung zum Stadtteilfest war der Auftakt der Anwohnerbeteiligung, hieß es aus dem Planerteam. Zwei weitere Veranstaltungen sind in der Folgezeit geplant. Parallel können Anregungen und Fragen auch per Mail an stern@stadtkontor.de