Potsdams Rathaus droht mit Räumung Wie der Therapiehof Fruth in Groß Glienicke gerettet werden könnte

Nach der erneut vom Rathaus erhobenen Räumungsdrohung für den Therapiehof Fruth in Groß Glienicke diskutiert die Stadtpolitik, wie die schon vor vielen Jahren ohne Baugenehmigung hergerichtete Anlage doch noch gerettet werden kann. Im Bauausschuss zeigte die Stadtverwaltung dafür am Dienstagabend einen möglichen, allerdings schwierigen Weg.

Stadtplanungschef Erik Wolfram sagte, schon heute wäre ein landwirtschaftlicher Betrieb auf den Flächen am Eichengrund planungsrechtlich möglich. Das setze aber eine Veränderung des Geschäftsmodells voraus. So ein Betrieb könne einsteigen und zum Beispiel als Nebenprojekt Therapiepferde vor Ort halten, wurde im Ausschuss deutlich. Dieser Lösungsweg sei den Verantwortlichen vor Ort bekannt, bemerkte Wolfram weiter.

Der lange Streit um den Gutshof Seit Jahren bangt Michael Fruth um seinen Hof, eine frühere Schweinezucht-LPG. Diesen hatte er 2006 erworben und dort jahrelang drei heruntergekommene Stallgebäude saniert – nach eigenen Angaben im Bestand. Damals hätten Bauamtsmitarbeiter mündlich ihre Zustimmung erteilt, so seine Darstellung. Laut Rathaus sind die Umbauarbeiten an den vorhandenen Gebäuden sowie Einfriedungen jedoch ohne Baugenehmigung vorgenommen worden. Zudem ist das seit Jahrzehnten voll erschlossene Gebiet im Flächennutzungsplan der Stadt als Wald ausgewiesen. 2018 jedenfalls war das dem Rathaus nach anonymen Hinweisen aufgefallen, es folgten ein im Sande verlaufenes Korruptionsverfahren und Nutzungsverbote. Allerdings stellten sich in Wahlkampfzeiten diverse Potsdamer Stadtverordnete hinter den Groß Glienicker. Dazu erhielten der heute 65-jährige Inhaber und seine Tochter, die dort als Ergotherapeutin Kinder mit Behinderung oder Senioren zum Beispiel auf Pferden reiten lässt, viel Solidarität aus der Bevölkerung.

Wie berichtet hatte die Bauverwaltung vor rund einer Woche bei einem Termin vor Ort deutlich gemacht, dass die Nutzungen auf dem Hof zeitnah unterlassen und das Gelände geräumt werden müsse. Anlass ist, dass der Inhaber Michael Fruth im Streit mit der Stadt mit einer Beschwerde vor dem Verfassungsgericht des Landes gescheitert war – dieses hatte auf noch laufende Verfahren vor dem Verwaltungsgericht verwiesen.

Der Inhaber hatte sich nach eigenen Angaben beim Aufbau der Anlagen auf mündliche Zusicherungen aus der Bauverwaltung verlassen, dass alles rechtens sei. In der Verwaltung brachte ein anonymer Hinweis das seit Jahren dauernde Verfahren ins Rollen.

Er sei „hochgradig befremdet“, dass nun vor Weihnachten die Räumung durchgesetzt werden solle, sagte Wieland Niekisch von der Fraktion „Mitten in Potsdam“. Notfalls könnten er und andere sich vor Ort anketten, drohte er in Richtung Rathaus – eine weitere Option sei es, Geld zu sammeln, sollte die Verwaltung Zwangsgelder verhängen. Zu Wolframs Vorschlag sagte Niekisch, er sei bereits mit Landwirtschaftsbetrieben in dieser Frage im Austausch.

Schon 2020 kämpfte man in Groß Glienicke für den Gutshof. © Andreas Klaer

Emotional äußerte sich auch der Chirurg Georg Schollmeier, der immer wieder Patienten zur Tiertherapie auf den Hof sendet – gerade auch behinderte Menschen. Für deren Behandlung gebe es auf dem Fruth-Hof hervorragende Konzepte, das Team agiere nicht kommerziell. „Wie herzlos muss man sein, so etwas vernichten zu wollen?“, fragte Schollmeier.

Im Ausschuss ging es auch um den Stadtverordneten-Beschluss von Mitte 2020, dass das Grundstück in einen benachbarten Bebauungsplan einbezogen werden soll – damit dort zumindest Nutzungen erlaubt werden, die in einem Landschaftsschutzgebiet zulässig sind. Das Verfahren für den B-Plan läuft aber voraussichtlich noch bis nächsten Oktober. Wolfram räumte ein, aus Kapazitätsgründen habe man das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Allerdings müsste dem – zusammen mit dem Weiterbetrieb einer Motorradanlage vor Ort sowie einem neuen Fuß- und Radweg – dann auch noch das Landesumweltministerium zustimmen, schränkte er. SPD-Fraktionschef Pete Heuer bedauerte, dass die Verwaltung weitere theoretische Lösungsansätze nicht weiter verfolgt habe. Er wolle aber auch keine rechtswidrige Lösung dulden.

Weitere Ausführungen der Verwaltung fanden im Ausschuss nicht-öffentlich statt. Auch jenseits des Ausschusses gibt es Wortmeldungen. So erinnerte der Groß Glienicker Ortsvorsteher Winfried Sträter (Groß Glienicker Forum) in seinem Monatsbericht daran, dass Fruth das einst verrottende Gelände ansehnlich gestaltet habe. Mit dem Vorgehen nun schaffe die Bauaufsicht Fakten, während der B-Plan noch in Arbeit sei. Er habe bereits gegenüber dem Baudezernenten seine Irritation bekundet, betonte Sträter.

Ein Moratorium forderte die Sozial.Linken-Fraktion. Dazu wolle man für den Hauptausschuss am heutigen Mittwoch einen Dringlichkeitsantrag einbringen, teilte die Fraktion mit. Deren Stadtverordnete Anja Günther erklärte: „Bis zum rechtskräftigen Beschluss des B-Plans soll die Verwaltung auf Nutzungsuntersagungen oder eine Beräumung des Areals verzichten und den aktuellen Nutzungsumfang dulden.“ Der Groß Glienicker Ortsbeirat hat schon kurzfristig einen Beschluss für ein Moratorium gefasst.