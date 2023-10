Potsdams Uni-Präsident reagiert Oliver Günther kritisiert nun auch Israel

Der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, hat sich nach teils heftigen Reaktionen auf die Verurteilung des Hamas-Terrors gegen Israel, am Montag erneut zu dem Konflikt geäußert. Jetzt geht Günther grundsätzlich auf den Nah-Ost-Konflikt ein und verurteilt die „Gewalt jeglicher Art“. Damit übt er auch deutliche Kritik an Israel.

Günther spricht von „prekären und teilweise menschenunwürdigen Lebensumständen weiter Teile der palästinensischen Bevölkerung“, die durch die Besetzung Israels verursacht worden seien. „Offensichtlich ist auch, dass sich diese Probleme nicht durch eine aggressive Siedlungspolitik und Schikanen gegen die Zivilbevölkerung – schlicht: Gewalt jeglicher Art lösen lassen“, sagt Günther. „Ganz im Gegenteil führen solche Maßnahmen, wie wir vor wenigen Tagen gesehen haben, nur zu mehr Gewalt.“

Eine nachhaltige Lösung sei nur auf politischem und diplomatischem Weg möglich. Günther bringt die Zwei-Staaten-Lösung ins Spiel und fragt: „Ja, sie ist umstritten, aber wer hat eine bessere, friedliche Lösung anzubieten?“

Wir appellieren an alle Verantwortlichen, zur Menschlichkeit zurückzukehren. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam

In den vergangenen Tagen war immer wieder die Rede vom Recht Israels, sich nach den Terrorattacken der Hamas zu verteidigen. Dieses Recht hatten auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und US-Präsident Joe Biden betont. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte erklärt, es sei jetzt nicht die Zeit für Kritik an Israel, schon gar nicht aus Deutschland.

Der Präsident der Universität Potsdam hält mit der Kritik an Israel jedoch nicht zurück und fordert den Staat indirekt auf, die militärische Verteidigung des Landes zu beenden. „Wir appellieren an alle Verantwortlichen, zur Menschlichkeit zurückzukehren, anstatt Zivilisten, auch Kinder, zu verschleppen, zu ermorden oder auszuhungern“, sagt Günther. „Wir appellieren an sie, auf der Grundlage der Menschenrechte und der Fairness zu verhandeln, anstatt den Krieg auf weitere Regionen auszudehnen“.. Einen direkten Adressaten nennt er dabei nicht.

Günther betont Kooperationen

Betonte der Präsident in seiner ersten Stellungnahme noch die Kooperationen der Universität Potsdam mit israelischen Hochschulen, den Austausch von Wissenschaftlern und Studierenden, geht er jetzt auf die Zusammenarbeit mit palästinensischen Hochschulen ein. Der Versuch der Universität, zusammen mit einer israelischen und einer palästinensischen Universität ein Masterprogramm einzurichten, sei jedoch gescheitert, weil es von beiden Seiten Gegenwind gegeben habe. Dennoch seien Verbindungen fortgeführt worden. „Erst vor kurzem haben mehrere Studierende der palästinensischen Birzeit-Universität (im Westjordanland, die Red.) ein Gastsemester in Potsdam absolviert“, sagt Günther.

Als ein Zurückrudern nach der Kritik auf seine erste Stellungnahme, in der Günther die Anschläge der Hamas verurteilt und sich solidarisch mit Israel erklärt hatte, möchte die Universität die zweite Wortmeldung nicht verstanden wissen. „Wir stehen zu unserer veröffentlichten Stellungnahme“, heißt es. Es handele sich um eine Klarstellung.

Kritik an Günther gab es im sozialen Netzwerk LinkedIn, wo ihm vorgeworfen wurde, die palästinensische Sicht nicht zu berücksichtigen. Ein Wirtschaftsjurist hatte den brutalen Terror der Hamas mit Israels Politik gleichgesetzt. Ein pakistanischer Wissenschaftler, der zwischenzeitlich auch an der Uni Potsdam tätig war, schrieb zur Solidarität der Uni mit Israel, die Unterstützung eines „brutalen Staates“ sei ungerechtfertigt. Die Stellungnahme repräsentiere nicht die Gefühle aller Universitätsangehörigen. Das wollte Günther mit seinem zweiten Statement offenbar ändern.

Doch auch dieses löst nun Kritik aus. „Was für ein unsägliches Statement“, schreibt das Junge Forum der Deutsch-Israelische Gesellschaft schreibt auf X, ehemals Twitter. Günther setzte Israel und die Terrororganisation Hamas implizit gleich und gebe Israel eine Mitschuld an den Massakern der Hamas.