Potsdams Wohnungsbau schwächelt weiter Zweitniedrigster Wert bei Fertigstellungen und nur halb so viele Baugenehmigungen

Potsdams Wohnungsbau schwächelt weiter. Wie aus aktuellen Daten des Landesamtes für Statistik hervorgeht, wurden im Jahr 2023 genau 806 Wohnungen fertiggestellt. Das ist der zweitniedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Immerhin: Im Vergleich zum Rekordtief des Jahres 2022 mit nur 606 fertiggestellten Wohnungen ging es aufwärts um rund 25 Prozent.

Auch im landesweiten Vergleich sieht Potsdam nicht gut aus. 11.855 Wohnungen meldeten die Bauaufsichtsbehörden des Landes Brandenburg im Berichtsjahr 2023 als fertiggestellt. Das sind 19,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurde damit der Durchschnittswert der letzten zehn Jahre um 1096 Wohnungen überboten.

Die meisten Wohnungen entstanden den Angaben zufolge in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Barnim. Die wenigsten fertiggestellten Wohnungen wurden aus den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz gemeldet. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden 1205 fertiggestellte Wohnungen gemeldet. Das waren 313 mehr als im Jahr 2022. Ein Zuwachs von 35 Prozent.

Werden wenig Wohnungen fertiggestellt, könnte das die Lage auf dem ohnehin angespannten Potsdamer Wohnungsmarkt weiter verschärfen. Schon seit Jahren stehen kaum Wohnungen leer. Und der anhaltende Zuzug führt zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum und steigenden Mieten.

Nur halb so viele Baugenehmigungen

Seit 2022 mehren sich die Krisenmeldungen aus der Baubranche. Waren es zunächst Engpässe, die den Wohnungsbau bremsten, sind es seit einiger Zeit die gestiegenen Zinsen, die Investoren abschrecken. Außerdem war die Zahl der Baugenehmigungen im Jahr 2023 in Potsdam weiter relativ niedrig. Doch damit Wohnungen gebaut werden können, muss ihr Bau erst einmal genehmigt werden.

Von der Baugenehmigung bis zum Einzug der ersten Bewohner dauert es üblicherweise eineinhalb bis zwei Jahre. Auch im laufenden Jahr sieht es in dieser Frage mau aus: Wie berichtet sind von Anfang Januar bis Ende März 2024 in Potsdam Genehmigungen für genau 145 Wohnungen erteilt worden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren noch 338 gezählt worden.

Einige Projekte haben sich verzögert. So wird der Bau von vier Hochhäusern neben dem Stern-Center erst 2026 beginnen. Betroffen sind mindestens 900 Wohnungen, die nun deutlich später auf den Markt kommen. Und auch bei den geplanten 200 Wohnungen des Projektentwicklers Quarterback auf einer Fläche an der Nuthestraße gegenüber des Parks Babelsberg ging es zuletzt nicht voran.

Eine Rolle dürfte auch Potsdams Mangel an bebaubaren Flächen spielen. Laut einer Analyse des Rathauses zu den sogenannten Wohnungsbaupotenzialen gibt es außerhalb von Krampnitz nur noch kleine Lücken, die bebaut werden könnten. Die Bedeutung von Krampnitz dürfte wachen. Auch weil wie berichtet das Brandenburger Umweltministerium Pläne der Stadt für ein Wohngebiet mit rund 1700 Wohnungen im Norden von Golm blockiert, weil dafür in ein Landschaftsschutzgebiet (LSG) eingegriffen werden müsste.

Als Alternative könnte die Stadt auch in die Höhe wachsen. Doch auch das ist in weiten Teilen der Stadt wegen des Welterbes nicht möglich und stieß auch in der Vergangenheit auf politischen Widerstand. Hoffnungen setzt man deshalb auch in die Entwicklung des Kirchsteigfelds. Dort will der Investor DLE Land Development GmbH aus Berlin an der Ricarda-Huch-Straße rund 1000 Wohnungen errichten. Immerhin baut die kommunale Wohnungsholding pro Potsdam konstant Wohnungen. Aktuell laufen Bauvorhaben in Drewitz mit 227 Wohnungen und im Bornstedter Feld mit 152 Wohnungen.