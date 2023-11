Preis für Potsdamer Designerin Ausgezeichneter Tapetenwechsel

Das Beste sind die über eine Leiter zu erreichenden kuscheligen Schlafkojen, das finden nicht nur die Kinder von Katja Kessler. Auch Erwachsene haben Spaß am Herbergscharakter der „Villa Meeresstern“ in Heringsdorf auf Usedom. Die einst heruntergekommene, denkmalgeschützte Villa mit traumhaftem Ostseeblick, die Katja Kessler in Eigenregie in das familieneigene Ferien-Domizil umbauen ließ, hat so einige Besonderheiten zu bieten, von der Raumaufteilung bis zu Licht und Gestaltung, hier eine alte Kirchenbank und da ein Fenster aus einer Industrieruine, viel Holz, viel Stein, viel Atmosphäre.