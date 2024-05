Presseschau und Goethe „Woher stammt diese Aversion, sich an orthografische Regeln zu halten?“

Nach dem Urlaub kommt die Presseschau. Ich habe gerade eine Woche Medien gefastet, weil das gesund sein soll und weil das Netz nur in einer Ecke des Frühstücksraums überhaupt Puls hatte. Dafür gab es in dem Ostseebad alle Hundert Meter öffentliche WCs vom Feinsten, davon können Potsdam-Touristen nur träumen, ebenso von einem ICE-Anschluss, den dieses Kaff am Ende der Welt mit 6000 Einwohnern vorweisen kann.