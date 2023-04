Problem für neues Potsdamer Gymnasium Noch keine Einigung zu Baugrundstück an der Pappelallee

Für die offenen Grundstücksfragen im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau für das Gymnasium in der Pappelallee gibt es weiter keine Lösung. Das haben Kämmerei und Kommunaler Immobilienservice jetzt eingeräumt – in einer nicht-öffentlichen Antwort auf eine Kleine Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Sozial.Linke), die den PNN vorliegt. Bei den Verhandlungen mit dem Land zum Grundstück sei „ein genauer Termin für ein verbindliches Ergebnis derzeit noch nicht prognostizierbar“, heißt es in der Antwort. Allerdings gibt man sich hoffnungsvoll und erwartet „eine baldige Klärung der Inhalte“.

Konkret an den Verhandlungen beteiligt sind demnach beim Rathaus der Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sowie die Kämmerei und auch das Baudezernat, auf der anderen Seite der Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB). Zum Hintergrund erklärt die Verwaltung: „Das Land Brandenburg war nur unter der Bedingung zu einem Verkauf der Fläche in der Pappelallee bereit, dass es ein Grundstück zur Kompensation in der Jägerallee gibt“ – also am Verwaltungscampus. Und: „Ohne diese Kompensation wäre der Schulstandort nicht realisierbar.“ Wie berichtet, will das Land an der Pappelallee ein zweites Justizzentrum errichten – neben dem bestehenden Zentrum an der Jägerallee.

Eigentlich soll das neue Gymnasium, das bereits an einem Interimsstandort eröffnet hat, Mitte 2027 nahe dem Reiherweg eröffnen. Die Bauplanungen dafür schreiten laut Stadt auch voran. Die Probleme mit dem Grundstück waren erstmals im vergangenen Dezember bekannt geworden. Seit Jahren gibt es im Schul- und auch Sportbereich immer wieder Probleme mit neuen Standorten, weil die Stadt auf Flächen plante, die entweder noch nicht ihr gehören oder die unter Schutz stehen.