Radverkehr in der Kurfürstenstraße ADFC Potsdam und Stadtpolitiker kritisieren die Baumfällungen

An den Baumfällungen in der Kurfürstenstraße für die Neuordnung des Verkehrs gibt es Kritik. Wie berichtet will die Stadt den bislang auf dem Fußweg verlaufenden Radweg auf dem Abschnitt von der Behlertstraße bis zum Nauener Tor entfernen. Stattdessen soll auf der Fahrbahn ein sogenannter Fahrradschutzstreifen eingerichtet werden.