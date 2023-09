RAW-Investor wehrt sich gegen Vorwürfe Linkes Netzwerk muss sich auf Niederlage vor Gericht einstellen

In der juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Investor für die frühere RAW-Halle und dem linken Netzwerk „Stadt für alle“ steht Letzteres vor einer Niederlage. Das wurde bei einer Verhandlung am Mittwoch (13.9.) im Landgericht deutlich, bei dem es um einen Artikel auf dem Blog des Netzwerks ging - in dem schwere Vorwürfe gegen den RAW-Investoren Michael Zeligman erhoben wurden. Der Kern der Behauptung: Die von Zeligman gegründete Firma Concept Oil würde es mit ermöglichen, dass Russland weiter sein Erdöl auf den Weltmärkten verkaufen kann – und damit seinen Krieg finanzieren.