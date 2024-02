Romantikbuch-Verkäufe Potsdam ist laut Amazon „romantischste Stadt“

Anlässlich des Valentinstages hat der Onlinehandelskonzern Amazon Deutschlands romantischste Städte gekürt: Potsdam belegt den ersten Platz, gefolgt von Wolfsburg und Paderborn. In keiner anderen Stadt wurden 2023 so viele Romantik- und Liebesromane über Amazon verkauft, wie in Potsdam. Potsdam ist neben Jena die einzige ostdeutsche Stadt unter den Top 15 des Rankings.

Laut Amazon gehörten die acht Bände der Buchreihe „Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley 2023 zu den bestverkauften Romantik-Romanen, wobei der finale achte Band „Atlas - Die Geschichte von Pa Salt“ auf dem ersten Platz landete. Ebenfalls beliebt waren „Der Papierpalast“ von Miranda Cowley Heller und „Pfeif auf den Prinzen, ich nehm das Alpaka“ von Jana Portas.