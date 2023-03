Schiffsanleger Hinzenberg Stromversorgung bald über Land

Die Schiffe am städtischen Schiffsanleger „Am Hinzenberg“ sollen ab dieser Saison direkt über Land mit Strom versorgt werden, statt ihn wie bisher mit Dieselgeneratoren selbst zu erzeugen. Die Landeshauptstadt will so die Beeinträchtigungen der Anwohner durch Lärm und Abgase reduzieren, teilte die Stadtverwaltung mit. Hierfür wird nun eine entsprechende Landstromversorgung am Schiffsanleger eingerichtet.

Die Stromversorgung soll dazu führen, dass die Schiffe nachts ihre Motoren stoppen können. Bislang mussten sie diese über Nacht laufen lassen, um Strom zu erzeugen. Wegen des damit verbundenen Lärms und der Abgase hatten sich in der Vergangenheit Anwohner beschwert. „Mit dem Anschluss an eine landseitige Stromversorgung ist eine deutliche Reduzierung von Lärm und Immissionen für die Umwelt erreichbar“, verspricht die Stadtverwaltung. Dies sei auch im Luftreinhalteplan als Ziel formuliert.

Die Baukosten betragen 1,4 Mio. Euro. Hierbei soll auch eine zentrale Trinkwasserversorgung für den Schiffsanleger gebaut werden. Die Maßnahme wird durch Mittel des Bundes und des Landes Brandenburg gefördert. Der Schiffsanleger „Am Hinzenberg“ bietet Platz für vier Hotelschiffe und wird von fünf internationalen Reedereien angefahren.

Zur Startseite