Schlägerei in Potsdam 27-Jähriger bei Auseinandersetzung mit zwei Männern verletzt

Ein 27-Jähriger ist am Mittwochabend in Potsdam bei einer Auseinandersetzung mit zwei anderen Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Brandenburger Vorstadt in der Breiten Straße mit einem 17- und einem 19-Jährigen in Streit geraten. Daraufhin kam es zu körperlichen Angriffen.

Eine Zeugin hatte die Handgreiflichkeiten beobachtet und die Polizei verständigt. Es wurden wechselseitig Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet.