Anleitungen für Bomben, Anschlagsplan für Weihnachtsmarkt Neue Details über die beiden Terrorverdächtigen

Sie hatten einen konkreten Plan, riefen zum „Heiligen Krieg“ auf und informierten sich über den Bau von Splitterbomben. Die beiden am Dienstag in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen wegen Terrorverdachts festgenommenen Jugendlichen konnte noch rechtzeitig in einer frühen Phase von ihren Anschlagsplänen abgehalten werden. Nun werden weitere Details bekannt.