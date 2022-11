Sondertarife bei Potsdamer Stadtwerken deutlich teurer Gaspreiserhöhungen können stärker ausfallen

Kunden der Stadtwerke mit Sondertarifen müssen sich auf deutlich stärkere Preiserhöhungen einstellen als von dem kommunalen Konzern bisher kommuniziert. Ein Leser schilderte den PNN jetzt den Fall, dass ihm für seinen Tarif „EWP Echt fair“ der Preis pro Kilowattstunde Gas gerade von 7,64 auf 35 Cent erhöht worden sei. „Das sind rund 350 Prozent Plus“, so der Potsdamer.

Ein Sprecher der Stadtwerke sagte auf PNN-Anfrage, es handele sich um einen Sondertarif mit einem sehr alten Vertrag, der schon länger nicht geändert worden sei. „Die nun dargestellte Steigerung wird als extrem hoch empfunden. Hingegen hatte der Kunde eigentlich das Glück auf seiner Seite und konnte lange von den im Vertrag abgeschlossenen, niedrigen Preisen profitieren“, so der Sprecher.

Keine Veröffentlichungspflicht für jeden einzelnen Tarif

Am Donnerstag hatte das Unternehmen wie berichtet weitere Preiserhöhungen für Gas, aber auch für Fernwärme und Strom angekündigt – und zwar für ihre Preise in der Grundversorgung. „Die angebotenen Sondertarife basieren auf einer gänzlich anderen Beschaffungsstrategie und anderen Laufzeiten“, so der Sprecher. Und: „Hieraus resultieren dann auch unterschiedliche Preissteigerungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommuniziert werden.“ Eine Veröffentlichungspflicht für jeden einzelnen Tarif bestehe nicht.

So wird in der Grundversorgung der Gas-Arbeitspreis aufgrund der langfristig gestiegenen Beschaffungskosten von 12,15 Cent pro Kilowattstunde auf 17,66 Cent erhöht. Auch der Grundpreis steigt. Für einen Durchschnittshaushalt wären Mehrausgaben in Höhe von 83,48 Euro pro Monat die Folge – allerdings soll die Gaspreisbremse des Bundes solchen Anstiegen entgegenwirken.

