Sorgen im Kirchsteigfeld bleiben Angst vor Ausländern und Ärger mit Sperrmüll in Potsdam

Die im Kirchsteigfeld geplante Asylunterkunft erregt weiterhin die Gemüter von Anwohnern. Beim Bürgerdialog der Stadtverwaltung zum Sozialraum Stern/Drewitz/Kirchsteigfeld am Mittwochabend (20. März) im Schulzentrum am Stern überwogen die Fragen und Äußerungen zu der Einrichtung, die in einem ehemaligen Bürogebäude in der Eleonore-Prochaska-Straße geplant ist und deutlich kleiner ausfallen wird als zunächst geplant war. Etwas mehr als 150 Personen waren zum Bürgerdialog mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und der Stadtverwaltung gekommen.