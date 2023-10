SPD und Linke fordern Krisendienst Neue Beschlüsse auf der Stadtverordnetenversammlung in Potsdam

Die Fraktionen von SPD und Sozial.Die Linke haben auf der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch die Einrichtung eines psychischen Krisendienstes in Potsdam gefordert. Die Verwaltung soll in Verhandlungen mit dem Landkreistag und dem Land treten, um die Gründung eines psychischen Krisendienstes zu initiieren. Ziel solle es sein, ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Region abgestimmt ist und eine effiziente Hilfe für Menschen in psychosozialen Krisensituationen gewährleisten kann. Der Antrag wurde in den Hauptausschuss überwiesen.

„Der Onlinewegweiser ist ein Irrgarten“, sagte Tiemo Reimann (SPD). Betroffene würde dringend benötigte Hilfe nicht oder zu spät finden. Jeder dritte Deutsche schlittere irgendwann in eine psychische Krise, sagt Reimann. Die desolate Verfügbarkeit von Hilfsangeboten müsse sich ändern. Der Krisendienst für Potsdam und Potsdam-Mittelmark solle rund um die Uhr „für uns und alle anderen“ erreichbar sein, sagte Reimann. Sozialdezernentin Brigitte Meier (SPD) sagte allerdings: „Zuständig ist meines Erachtens das Land.“ Die Stadt sei nicht in der Lage, ein solches Netzwerk aufzubauen.

Kein neues Thälmann-Stadion

Die Fraktion Die Andere forderte den Wiederaufbau des Ernst-Thälmann-Stadions am historischen Standort auf dem Lustgartengelände. In Potsdam seien Freiflächen und Sportplätze knapp. Ob das Stadion eins zu eins oder mit einem anderen Namen wieder errichtet wird, darüber könne diskutiert werden. „So wie der Lustgarten heute ist, kann er nicht bleiben“, sagte Phillipp Ziems (Die Andere) und sprach von einer großen innerstädtischen Brachfläche, die an den Bedürfnissen der Stadt vorbeigehe.

Das Potsdamer Ernst-Thälmann-Stadion, eröffnet am 3. Juli 1949, war dreimal Etappenort der Internationalen Friedensfahrt. © Manfred Thomas

Wieland Niekisch (Mitten in Potsdam) erinnerte daran, dass 1999 beim Beschluss zum Lustgartenbau von der Verwaltung versprochen worden sei, das Stadion werde adäquat ersetzt. „Darauf warten wir noch heute“, sagte Niekisch. Der Antrag wurde abgelehnt.

Steubenplatz soll grün werden

„Der steinerne Alte Markt benötigt in seinem Umfeld dringend schattige und kühlere Aufenthalts- und Ruheflächen“, heißt es in einem Antrag von SPD und Grünen. Deshalb soll auf Beschluss der Stadtverordneten im Kultur- und im Bauausschuss über die Gestaltung des kleinen Platzes am Landtagsschloss diskutiert werden. Dabei solle es neben der Begrünung auch um Kunst oder Skulpturen gehen, sagte Sarah Zalfen (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung.

Weitere Entscheidungen Kein Garagenmoratorium: Keine Chance im Plenum hatte ein Antrag der Freien Fraktion für ein Moratorium für Potsdamer Garagenstandorte. Die Stadt sollte bis 2028 auf die Kündigung von Miet- und Pachtverträgen verzichten. Grüne Welle: Grüne und Sozial-Linken wollen eine grüne Welle für Radfahrende in der Breite Straßen beschließen lassen. „Parallel ist die Einführung von Tempo 30 zu prüfen“, heißt es in dem Antrag der beiden Fraktionen. Gert Zöller (Grüne) kritisierte, die Straße sei die gefährlichste in ganz Potsdam. Der Antrag wurde in den Verkehrsausschuss überwiesen. Sonntagsöffnung: Die Stadtverordneten haben die vom Rathaus vorgeschlagenen Sonntagsöffnungen für die Weihnachtszeit festgelegt. Diese finden am 3. und 10. Dezember statt. Die Gewerkschaft Verdi hat mit einer Klage gegen die Regelung gedroht. Sichere Gleise: An Gefahrenstellen sollen fahrradsichere Straßenbahngleise installiert werden. „Straßenbahnschienen sollen keine Radfahrerfalle mehr sein“, sagt Antragsteller Sascha Krämer (Sozial.Die Linke). Das velo-sichere Gleis verhindere, dass das Rad in der Schiene hängen bleibt.

Abgelehnt wurde ein Antrag der Fraktion Die Andere, auf die geplante Umpflanzung von sechs Linden am Staudenhof auf den Steubenplatz zu verzichten. Das sei zeitaufwändig, zu teuer und nach Expertenmeinung gar nicht möglich, sagte Beate Goreczko (Die Andere). Mit den eingesparten Mitteln in Höhe von 100.000 Euro sollten stattdessen 40 junge Bäume in der Stadtmitte neu gepflanzt werden.

Priorität für die Waldstadt

Das Schulzentrum in Waldstadt Süd soll schneller realisiert werden. Ursprünglich sollte die neue Schule 2024 starten. Inzwischen wird es wohl 2031. Grund: Der Bebauungsplan ist noch nicht fertig. Die Verwaltung begründet die Verzögerung mit fehlenden Stellen für die Erstellung von Bebauungsplänen. „Aber wir können schneller sein, wenn wir dem Bebauungsplan die Priorität 1a zuweisen“, sagte Tina Lange (Sozial.Die Linke).

In einem gemeinsamen Antrag ihrer Fraktion mit den Grünen wird dem „Schulstandort Waldstadt Süd“ oberste Priorität bei allen beteiligten Stellen gegenüber anderen Bebauungsplänen eingeräumt. „Hier ist die Dringlichkeit gegeben. Das sollte möglich sein“, sagte Saskia Hüneke (Grüne).

Lars Eichert (CDU) erinnerte daran, dass in der Vergangenheit ein CDU-Antrag zur Aufstockung der Stellen im Baubereich abgelehnt worden sei. Wer Vertrauen in die Verwaltung habe, brauche diesen Antrag nicht, sagt Eichert. Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen – mit der Stimme des Oberbürgermeisters.