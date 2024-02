Staudenhof in Potsdam Schritt für Schritt zum Abriss

Es ist eine ganz neue Perspektive auf ein Gebäude, das so nicht mehr lange stehen wird: Während der erste Abschnitt des Abrisses begonnen hat, lud die kommunale Pro Potsdam die Presse zu einer Kranfahrt über den Staudenhof. In 38 Metern Höhe bietet sich aus dem Körbchen am schwenkbaren Kranarm nicht nur ein grandioser Blick über die Innenstadt und die neue Potsdamer Mitte, sondern auch die geplante Abtragung des Wohnblocks kann von oben plastisch erläutert werden.