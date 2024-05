Staustellen in Potsdam Sperrungen wegen Lauf-Events

Laufen statt fahren - wegen gleich zweier Laufveranstaltungen in der Woche bis zum 2. Juni kommt es im Potsdamer Stadtgebiet zu Einschränkungen auf den Straßen. Aber auch andere Baustellen sind neu. Ein Überblick.

Schon am Dienstag, dem 28. Mai, steigt der AOK-Firmenlauf im Umfeld des Neuen Palais. Ab 17 Uhr kommt es entlang der Laufstrecke an Eichenallee, Ribbeckstraße, An der Orangerie und Maulbeerallee zu kurzfristigen Sperrungen. Zum Ende der Woche steht am 2. Juni dann der Schlösserlauf in Potsdam auf dem Plan. Angekündigt temporäre Sperrungen von 8 bis 13 Uhr entlang der Laufstrecke in der Potsdamer Innenstadt.

Einschränkungen kommen auch in der Heinrich-Mann-Allee: Dort wird die Fahrradstraße zwischen Dreves- und Kunersdorfer Straße erneuert und muss komplett gesperrt werden. Der stadteinwärtige Radverkehr wird ab Waldstraße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt. Der Radverkehr in stadtauswärtige Richtung wird auf einem Fahrstreifen auf der Fahrbahn geführt.

Der Eichenweg ist am Dienstag, dem 28. Juni, von 7 bis 17 Uhr zur Beseitigung einer Störung komplett gesperrt.

Zu Ende gehen die Bauarbeiten an der Fahrbahn von Slatan-Dudow-Straße, Wolfgang-Staudte-Straße und Willy-A.-Kleinau-Weg in Drewitz. Die Vollsperrung rund um den Parkplatz soll am 1. Juni aufgehoben sein. Ebenfalls zum 1. Juni sollen die Bauarbeiten auf dem Nutheradweg beendet werden.

Bestehen bleiben die Verkehrseinschränkungen am Leipziger Dreieck. Ebenso bleiben die beiden Baustellen auf der stadtauswärtigen Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben und zwischen Kastanienallee und Stormstraße erhalten.