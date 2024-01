Streik im Potsdamer Nahverkehr Trams fallen flächendeckend aus, einzelne Busse sollen fahren

Potsdam steht still. Wenn am Freitag der öffentliche Nahverkehr in Potsdam ganztägig bestreikt wird, wird es nur bei einzelnen Buslinien einen Notfahrplan geben. Sämtliche Trams fallen von Freitag, 2 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 4 Uhr, komplett aus, kündigte der Verkehrsbetrieb (ViP) am Dienstag an.

Grund für den Warnstreik sind die Verhandlungen zum Tarifvertrag der Nahverkehrsbetriebe im Land Brandenburg, der auch beim ViP angewendet wird. Die Gewerkschaft Verdi hatte einen bundesweiten Warnstreik ausgerufen, im Land Brandenburg sind neben Potsdam 13 weitere Nahverkehrsunternehmen von dem Arbeitsausstand betroffen.

Der komplette Potsdamer Tramverkehr fällt durch den Streik aus, auch die ViP-Fähre zwischen Kiewitt und Hermannswerder wird nicht fahren. Auch ein Großteil des Busverkehrs wird am Streiktag ausgesetzt. Die Buslinien 603, 609, 612, 697 und 698 sollen bedient werden, hier können einzelne Fahrten entfallen, hieß es weiter.

Die Linien 639, 691, und 698 sowie die Nachtlinie N15 sollen planmäßig fahren. Hintergrund ist, dass diese von Subunternehmen bedient werden, die nicht den Tarifverhandlungen unterliegen. Die Linien 118 und 316, die von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) betrieben werden, sollen ab der Mittagszeit wieder planmäßig verkehren. Auch die Berliner Nachtlinie N16 soll Freitag zu Samstag planmäßig fahren.

Der ViP warnte zudem, dass es auch zum Betriebsbeginn am Samstag noch Unregelmäßigkeiten im Fahrplan geben könnte. Weitere Informationen zum Potsdamer Nahverkehr am Streiktag soll es ab Donnerstag auch unter www.vip-potsdam.de geben.