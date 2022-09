Teure Wärme in Groß Glienicke Danpower erhöht in Potsdam erneut die Abschlagszahlungen

Der Wärmeversorger Danpower, der unter anderem in Groß Glienicke mehrere Wohngebiete beheizt, hat wie andere Energie- und Wärmeversorger zum zweiten Mal in diesem Jahr die Abschlagszahlungen erhöht. Wie der Stadtverordnete Andreas Menzel (Freie Wähler) informierte, seien es teils „heftige Erhöhungen“, so stieg die Abschlagszahlung für eine 76 Quadratmeter große Dreiraumwohnung laut Menzel von monatlich 185 Euro auf 455 Euro. Er kritisiert mangelnde Transparenz beim Versorger.

Als Stadtverordneter und Mitglied des Ortsbeirats hat Menzel nun zu einer Bürgerversammlung aufgerufen. Das Treffen in der Aula der Groß Glienicker Grundschule Hanna von Pestalozza, Hechtsprung 14-16, ist für Donnerstag, den 29. September, 19 Uhr terminiert.

Eingeladen zum Treffen unter dem Titel „Preisentwicklung für Wärme im Ortsteil Groß Glienicke, was tun?“ sind neben der Verbraucherzentrale Brandenburg und dem Fachbereich Wohnen der Potsdamer Stadtverwaltung auch Vertreter der Firma Danpower.

Danpower versorgt in Groß Glienicke unter anderem die Wohngebiete An der Kirche I und II sowie Wohnungen und Häuser in Albrechtshof, der Glienicker Dorfstraße und dem Triftweg mit Wärme. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Potsdam und gehört zur Enercity AG, das kommunale Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover.

