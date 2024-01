Tram-Pläne für Krampnitz Weiterhin viele kritische Fragen in Neu Fahrland

Die Ausbaupläne für die Tramlinie 96 in Richtung Krampnitz stoßen im Ortsteil Neu Fahrland weiter auf Unverständnis und Ablehnung. Das zeigte eine Anwohnerversammlung am Donnerstagabend, bei der im Bürgertreff am Kirchberg auch Vertreter des Verkehrsbetriebs (ViP) ihre Pläne vorstellten. Für sie hat gerade das entscheidende Planfeststellungsverfahren beim Landesbauamt begonnen.