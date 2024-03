„Tyre Extinguishers“ in Potsdam Plante der Verdächtige eine Sprengstoffexplosion?

Gegen den wegen des Ablassens von Luft aus Autoreifen festgenommenen Potsdamer wird auch wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Das bestätigte Staatsanwältin Hanna Urban, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN). Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Laut Staatsanwältin wird gegen den Tatverdächtigen außerdem wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstands gegen sie sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Mann sei vorsätzlich im unerlaubten Besitz von Chemikalien gewesen. Daher rühre auch der Verdacht zur Vorbereitung einer Sprengstoffexplosion. Da hier kein dringender Tatverdacht bestand, sei dieser Tatbestand nicht Gegenstand des Haftbefehls gewesen, so Hanna Urban.

Der Verdächtige war am 12. März in seiner Wohnung in der Heilig-Geist-Straße festgenommen worden. Das Landeskriminalamt war an dem Einsatz, bei dem auch die Wohnung des Mannes durchsucht worden war, beteiligt. Laut „B.Z.“ soll der Mann in seiner Wohnung 108 verschiedene Chemikalien sowie weitere Mischungen gelagert haben. Die Staatsanwaltschaft wollte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und den Schutz der Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten keine weiteren Angaben machen.

Offen bleibt damit auch, ob der Verdächtige, der weiterhin in Untersuchungshaft sitzt, für weitere Fälle der international agierenden Gruppe „Tyre Extinguishers“ („Reifenlöscher“) verantwortlich ist. Die Gruppe hatte seit vergangenem Jahr während nächtlicher Aktionen bei mehr als 500 SUV im Stadtgebiet die Luft aus Reifen gelassen und jeweils ein Schreiben am Auto hinterlassen, in dem auf den Klimawandel und die umweltschädliche Wirkung der Geländewagen hingewiesen wird. Ob der festgenommene Potsdamer allein für alle diese Taten verantwortlich gemacht wird, verriet die Staatsanwältin nicht. Wegen der Taten ermittelt auch der Staatsschutz.